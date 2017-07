Ald in Laatzen: Supermarkt-Dach stürzt ein – kurz nach Ladenschluss

Kurz nach Ladenschluss ist am Samstagabend das Dach eines Supermarkts in Laatzen bei Hannover eingestürzt. Es entstand ein Millionenschaden. Verletzt wurde niemand, die letzten Kunden hatten den Supermarkt gegen 20 Uhr verlassen. Das teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Angestellten der...