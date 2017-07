Eisdiele in New York verkauft Eisbecher mit Heuschrecken

New York Heuschrecken kannte man in New York lange Zeit vor allem an der Wall Street, nämlich als gewissenlose Investoren vor der Bankenkrise. Jetzt landen die kleinen Hüpfer in der Metropole auch auf Eisbechern und schließlich im Magen von Kunden. Der Eisladen "La Newyorkina" verkauft im West Village in Manhattan noch bis Ende August den Becher "Happy Hoppy". Er besteht aus mit Chipotle-Chili angereichertem Vanilleeis, Mezcal-Caramel, einer kandierten Orangenscheibe und gerösteten Heuschrecken.