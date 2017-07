Berlin In einem Berliner Heizkraftwerk hat ein Waschbär an einem 1100 Kilovolt-Trafo einen Kurzschluss verursacht. Ein lauter Knall und ein greller Blitz rissen in der Nacht Anwohner in mehreren Stadtteilen aus dem Schlaf. Einige hundert Anrufe gingen zwischen 2.00 und 3.00 Uhr bei der Berliner Polizei ein. Wie der Waschbär in das Kraftwerk gelangte, ist unklar. Die Anlagen sind eigentlich mit Zäunen gesichert. Der Bär überlebte und verschwand.

