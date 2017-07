Fünf Taucher bei Schiffsunglück in Thailand getötet

Bangkok Bei einem Tauch-Ausflug im Golf von Thailand sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Taucher befanden sich an Bord eines Bootes, das in 15 Kilometern Entfernung von der Küste in Seenot geriet und unterging. Vermutet wird, dass das Schiff auch noch einen Motorschaden hatte. Bei den Toten handelt es sich um vier Frauen und einen Mann, alle aus Thailand. Der Kapitän des Ausflugsboots gab laut Polizei zu, dass er von den Motorproblemen wusste. Trotzdem habe er sich dazu entschieden, aufs offene Meer hinauszufahren.