Steigendes Wasser in Hildesheim - Feuerwehr im Großeinsatz

Hildesheim Im von Überschwemmungen bedrohten Hildesheim in Niedersachsen hat sich die Lage in der Nacht wieder zugespitzt. Die Pegelstände steigen wieder. Um die bedrohten Dämme zu festigen, schichteten die Helfer Hunderte Sandsäcke auf. Anders die Situation in Goslar. Hier entspannte sich die Lage. Der Dauerregen hat aufgehört, die Pegelstände fallen. Das Landratsamt des Goslarer Kreises hob in der Nacht den Katastrophenalarm auf. Hunderte Helfer sind im Einsatz, um Schäden in Millionenhöhe zu beseitigen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder