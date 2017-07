Hochwasser: In Hildesheim spitzt sich die Lage zu

Zwischen Hoffen und Bangen: Während sich die Einsatzkräfte in Goslar über die Regenpause freuen, spitzt sich die Lage in Hildesheim wieder zu. „Die Pegelstände steigen wieder, das ist keine gute Nachricht für uns“, sagte ein Feuerwehrsprecher in Hildesheim am frühen Donnerstagmorgen. Je länger das...