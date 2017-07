Starkregen oder Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Es regnet. Und regnet. Und regnet weiter. Innerhalb von zwei Tagen fiel in Teilen Deutschlands so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Tief „Alfred“ zieht zwar langsam ab, der Regen wird weniger intensiv – ein Ende des Regens ist aber noch nicht in Sicht, teilt der Deutsche Wetterdienst...