Erschossener Polizist wird drei Jahre nach seinem Tod Vater

Im Jahr 2014 wurde ein New Yorker Polizist im Dienst erschossen, am Dienstag wurde nun sein Töchterchen geboren. Sanny Liu, die Witwe des Polizisten WenJian Liu, brachte in einem Krankenhaus in Manhattan ihre gemeinsame Tochter Angelina auf die Welt, wie die New Yorker Polizei am Dienstag...