Polizei will über Festnahme von Kettensägen-Mann informieren

Schaffhausen Nach der Festnahme des Kettensägen-Angreifers von Schaffhausen will die Schweizer Polizei heute Näheres in einer Pressekonferenz mitteilen. Am Abend hatte die Polizei lediglich mitgeteilt, der 50-Jährige sei in Thalwil südlich von Zürich festgenommen worden. Wie der Mann die rund 60 Kilometer vom Tatort bis dorthin zurücklegte, blieb offen. Längere Zeit war der Mann zunächst in der Nähe des Tatorts im Wald vermutet worden. Dort soll der psychisch auffällige Einzelgänger vor der Tat gehaust haben.

