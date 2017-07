Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon

Lissabon Der Eurovision Song Contest 2018 findet in Lissabon statt. Das gaben die portugiesische Rundfunkanstalt RTP als Ausrichterin und die veranstaltende European Broadcasting Union bekannt. Das Finale geht demnach am 12. Mai über die Bühne - und zwar in der Halle "Meo Arena" am Tejo-Fluss im Stadtviertel Parque das Nações. Die beiden Halbfinale finden am 8. und 10. Mai statt. Neben der Hauptstadt Lissabon waren auch die Städte Braga, Gondomar, Guimarães und Santa Maria da Feira im Rennen um den 63. ESC.

