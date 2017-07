Tom Holland war klein und schmächtig – Nun ist er Spider-Man

Nachdem Tobey Maguire und Andrew Garfield den Spider-Man-Anzug an den Nagel gehängt haben, ist Tom Holland Hollywood ins Netz gegangen und schwingt als Spinnenmann in „Spider-Man: Homecoming“ (aktuell im Kino) durch New York. Der 21-jährige Engländer läutet damit eine neue Ära ein. Er ist jung, er...