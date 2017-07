Köln Eine 18-Jährige ist an einer Kölner U-Bahn-Haltestelle in Richtung eines einfahrenden Zuges geschubst worden. Der Angriff am Hauptbahnhof kam völlig unvermittelt und von hinten. Die Touristin aus den USA stürzte am Abend auf den Bahnsteig, allerdings nicht in das Gleisbett vor die Bahn. Sie erlitt leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gab es vor der Tat keinerlei Kontakt zwischen Opfer und Täter, der flüchtig ist.

