TV-Sender kündigt Doku über Ladi Di mit brisanten Videos an

London Bislang unveröffentlichte Videos von Prinzessin Diana will der britische Fernsehsender Channel 4 in einer neuen Doku zeigen. Es handle sich um Teile brisanter Gespräche, die Diana mit ihrem Stimmtrainer Peter Settelen in den Jahren 1992 und 1993 aufgezeichnet habe, teilte der Sender mit. In Großbritannien seien die Videos erstmals im Fernsehen zu sehen. Auszüge wurden bereits von US-Medien veröffentlicht. Darin äußerte sich die Prinzessin Berichten zufolge unter anderem über ihr Liebesleben mit Charles und dessen außereheliche Beziehung mit seiner späteren Frau Camilla.

