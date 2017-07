Waldbrände in Portugal - 2000 Feuerwehrleute im Einsatz

Lissabon Mehrere Feuerfronten machen den Einsatzkräften in Portugal einen Monat nach den verheerenden Waldbränden mit 64 Toten erneut zu schaffen. Fast 2000 Feuerwehrleute seien seit gestern im Einsatz, um 17 Brandherde zu löschen, berichtet die portugiesische Zeitung "Observador" unter Berufung auf den Zivilschutz. Besonders schlimm betroffen seien die zentralen Bezirke Castelo Branco und Coimbra, wo Eukalyptuswälder brennen. In der Region von Santarém wurden laut der Zeitung "Público" die Bewohner aus drei Dörfern vorsorglich in Sicherheit gebracht.