Landwirt steht nach Schüssen auf Amtstierarzt vor Gericht

Polizeiband sperrt am 1. Februar 2017 das Tor zu einem Hof in Osterbruch-Norderende (Niedersachsen) ab. Der Landwirt, von dessen Hof Rinder, Schafe und Pferde aufgrund unsachgemäßer Haltung entzogen werden sollten, schoss auf einen Mitarbeiter des Veterinäramtes. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Ein 56 Jahre alter Bauer muss sich von Montag an vor dem Landgericht Stade verantworten, weil er einen Amtstierarzt angeschossen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Ihm werden Mordversuch und unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt.

Zu dem Vorfall kam es im vergangenen Februar auf einem kleinen Hof im niedersächsischen Osterbruch-Norderende. Der Veterinäramtsleiter des Landkreises Cuxhaven hatte wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz einen Gerichtsbeschluss umsetzen und die Tiere des Bauern abholen wollen. In Begleitung der Polizei war er mit Viehtransportern auf den kleinen Hof vorgefahren.

Der Bauer stand schon länger unter Beobachtung, da er seine Tiere nicht korrekt gehalten haben soll. Nach zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen sollte ein Gerichtsbeschluss vollstreckt, die Rinder, Schafe und Pferde abgeholt und an Viehhändler übergeben werden.

Das wollte der Landwirt unbedingt verhindern. Er ging ins Haus, holte eine geladene Pistole und schoss aus der Scheune ohne jede Vorwarnung auf den Amtstierarzt. Der wurde lebensgefährlich verletzt. Nachdem die Polizisten damals einen Warnschuss abgegeben hatten, ließ sich der Bauer widerstandslos festnehmen. Der Fall sorgte damals bundesweit für Schlagzeilen.

Die Tatwaffe stammte aus einer Erbschaft. Allerdings hätte der Mann laut Staatsanwaltschaft die Munition nicht besitzen dürfen. Wer Waffen erbt, müsse sie unbrauchbar machen oder abgeben. Der damals verletzte Tierarzt ist mittlerweile in Pension. Er nimmt als Nebenkläger an der Verhandlung in Stade teil.

Am Montag soll die Anklage verlesen werden. Unklar ist noch, ob sich der Angeklagte zur Sache äußern wird. Am zweiten Prozesstag steht die Vernehmung zahlreicher Zeugen auf dem Programm, darunter auch Polizisten. Insgesamt sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte damit möglicherweise bereits Anfang August fallen. dpa