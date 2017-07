Deutsche Eltern erziehen ihre Kinder zur Unselbstständigkeit

Anton (8) hat keine Ahnung, was ein Schlüsselkind ist. Neulich kam so eines in einem Kinderbuch vor, das ihm seine Mutter als Gute-Nacht-Geschichte vorlas. „Das sind Kinder, die nach der Schule alleine nach Hause gehen und ihren Haustürschlüssel um den Hals tragen“, hat Antons Mutter dann...