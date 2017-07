Zweijähriges Kind bei 50 Grad Celsius alleine im Auto

Die Polizei in Schwaben hat in einem stark erhitzten Auto ein zweijähriges Kind entdeckt. Eine Zeugin hatte das Kleinkind am Freitagnachmittag in dem geparkten Wagen in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) gesehen und die Polizei verständigt. Später maß die Feuerwehr etwa 50 Grad Celsius im Inneren...