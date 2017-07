Cocoa in Florida: Jugendliche lassen Mann ertrinken und machen sich lustig

In Cocoa im US-Bundesstaat Florida droht ein Mann vor den Augen von Passanten zu ertrinken. Doch anstatt zu helfen, hat sich laut Medienberichten eine Gruppe Jugendlicher über den Mann lustig gemacht.Die Leiche des 31-Jährigen wurde erst fünf Tage nach dem Vorfall am 9. Juli in Cocoa nahe Orlando...