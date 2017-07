Wegen einer Drei im Zeugnis: Junge fährt von Schleswig nach Basel

Basel Nach seiner abenteuerlichen Tour von Schleswig nach Basel ist ein zehnjähriger Junge wieder in der Obhut seiner Familie. Weil er sich nicht getraut hatte, seinen Eltern das vermeintlich schlechte Schulzeugnis mit einer einzigen "Drei" zu zeigen, war er am Freitagabend zunächst mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Von dort ging es weiter nach Basel. Ein Schaffner bemerkte den Jungen und alarmierte die Bundespolizei in Lörrach. Dort wartete der Junge den Tag über geduldig auf seinen Vater. Die Bahnfahrt aus Schleswig-Holstein in die Schweizer Stadt dauert rund zehn Stunden.

