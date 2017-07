Amoklauf vor einem Jahr – Münchner gedenken der Opfer

Am ersten Jahrestag des Münchner Amoklaufs haben Angehörige der Opfer und Spitzen der Politik der Getöteten gedacht. „Der Amoklauf vor einem Jahr hat ganz Bayern ins Mark getroffen“, sagte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am Samstag bei der Gedenkfeier am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Kein...