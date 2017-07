Eine Drei im Zeugnis: Junge aus Schleswig haut aus Angst ab

Wegen seiner vermeintlich schlechten Schulnoten wollte ein kleiner Junge aus Schleswig das Land verlassen. Der 10-Jährige habe sich nicht getraut, das Zeugnis seinen Eltern zu zeigen, teilte die Polizei in Flensburg am Samstag mit.Stattdessen reiste der Schüler am Freitagabend alleine mit dem Zug...