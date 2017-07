Hamburg Am letzten Tag ihres Deutschlandbesuchs sind der britische Prinz William und seine Frau Kate heute in Hamburg zu Gast. Zuerst sahen sie sich das Internationale Maritime Museum an, dann ging es zur Elbphilharmonie. Dort stand auch ein interaktives Kinderkonzert der Symphoniker Hamburg auf dem Programm. Später geht es für die Royals noch zu Airbus, wo unter anderem zwei Hubschrauber besichtigt werden. Am Abend reisen Kate, William und ihre beiden Kinder dann zurück nach London.

