Berlin Prinz William und seine Frau Kate sind mit dem ICE aus Berlin nach Hamburg abgereist. Das Paar stieg zum Erstaunen von Bahnreisenden am Vormittag im Hauptbahnhof in den Zug. Sie fuhren im ersten Wagen in der ersten Klasse. Damit begann für den Queen-Enkel und die Herzogin die letzte Etappe ihres Deutschlandbesuchs. In Hamburg stehen zwischen 13 und 17 Uhr drei Stationen auf dem Plan - unter anderem ein Kinderkonzert in der Elbphilharmonie.

