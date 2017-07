Amoklauf in Müchen: Das hat die Polizei gelernt

Dutzende Schüsse mitten in einem belebten Einkaufszentrum. Vor knapp einem Jahr, am 22. Juli 2016, erschoss der 18-jährige David S. am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und dann sich selbst. Der Amoklauf versetzte die ganze Stadt in Aufruhr. Von zahlreichen Orten wurden Schüsse...