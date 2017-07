Als Geisterfahrer durch die Rettungsgasse – Autos wenden im Stau

Ein Stau nach einem Unfall dauerte einigen Autofahrern in Brandenburg offenbar zu lange. Auf der A10 zwischen Falkensee und Brieselang wendeten am Dienstag zahlreiche Fahrer ihre Wagen und fuhren als Geisterfahrer zurück durch die Rettungsgasse. In einem Video ist zu sehen, wie knapp 20 bis 30...