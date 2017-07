O.J. Simpson: Amerikas prominentester Häftling macht die Medien verrückt

Am Donnerstag entscheidet sich, ob Amerikas prominentester schwarzer Häftling – Nr. 1027820 – in Freiheit kommt. Und wie so oft, wenn der Name O.J. Simpson auftaucht, spielen viele US-Medien wieder verrückt. 250 Journalisten wollen dabei sein, wenn die Justizbehörde im US-Bundesstaat Nevada darüber...