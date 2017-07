Kinderpornos: Ermittler nehmen 67 Tatverdächtige fest

Im Kampf gegen Kinderpornos im Internet haben Ermittler die Wohnungen von 67 Tatverdächtigen in Deutschland durchsucht. In Nordrhein-Westfalen wird gegen acht Tatverdächtige ermittelt.Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) Wiesbaden am Donnerstag mitteilten,...