Das kosten Bier und Bratwurst im Stadion

Zu einem Stadionbesuch gehören Bier und Bratwurst dazu. Die Preise sind in den Fußballstadien Deutschlands aber sehr unterschiedlich. Beim FC Bayern München sind sowohl Bier als auch Wurst am teuersten: 8,80 Euro bezahlen die Fans des Rekordmeisters in der Allianz Arena für einen Liter Bier. Die Wurst – ob rot oder weiß – schlägt mit 3,90 Euro zu Buche.

Foto: imago/imagebroker