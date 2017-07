Zeckenstich gilt nicht als Dienstunfall für Polizisten

In seinem Kampf um die Anerkennung eines Zeckenstiches als Dienstunfall hat ein nordrhein-westfälischer Polizist eine weitere Niederlage erlitten. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster wies am Mittwoch seine Berufung gegen eine ablehnende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln aus der...