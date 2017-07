Merkel empfängt Prinz William und Kate am Kanzleramt

Berlin Prinz William und seine Frau Kate haben zum Auftakt ihrer Deutschlandreise Kanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt getroffen. Die Royals kamen am Mittag an Merkels Amtssitz an, wo sie zum Mittagessen eingeladen waren. Die Kanzlerin begrüßte den Besuch auf einem roten Teppich, vor dem Zaun jubelten Schaulustige dem Paar zu. Ihre Kinder George und Charlotte (2) hatten der Queen-Enkel und seine Frau im Kanzleramt nicht dabei, mit nach Deutschland gereist ist der Nachwuchs des Königshauses aber.