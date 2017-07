William und Kate starten ihre Deutschlandreise

Berlin Die jungen Royals kommen: Prinz William und seine Frau Kate beginnen heute in Berlin mit ihren Kindern einen dreitägigen Besuch in Deutschland. Erste Stationen sind das Kanzleramt, danach das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal. Kanzlerin Angela Merkel kennt William bereits von einem Besuch in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr. Beim gemeinsamen Mittagessen dürfte es auch um Politisches wie den geplanten EU-Austritt Großbritanniens gehen. Es ist das erste Mal, dass der Enkel der Queen mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Deutschland kommt.

