Amokalarm an Schule - Wohl Bewaffneter auf der Flucht

Esslingen Wegen eines bewaffneten Mannes hat eine Schule in Esslingen bei Stuttgart Amokalarm ausgelöst. Der Verdächtige ist noch auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten Ermittler einen Mann festgenommen, den sie aber wieder laufen ließen. Verletzt wurde niemand. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten Schüler am Morgen gemeldet, dass ein Mann mit Schusswaffe an der Schule sei. Er war demnach kurz in der Schule und entfernte sich dann wieder. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert und der Amokalarm ausgelöst.

