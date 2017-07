Mann mit Waffe unterwegs: Amokalarm in Schulen und Kitas in Esslingen

Wegen eines bewaffneten Mannes ist an Schulen und Kindergärten in Esslingen bei Stuttgart Amokalarm ausgelöst worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, berichteten Schüler der Friedrich-Ebert-Schule am Montagvormittag, dass ein Mann mit Waffe an der Schule sei. Eine erste Festnahme kurz nach dem...