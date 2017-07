Mehrere sexuelle Übergriffe auf Straßenfest in Schorndorf

Auf einem Straßenfest im baden-württembergischen Schorndorf ist es am Wochenende zu schweren Krawallen und sexuellen Übergriffen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien am Freitagabend bislang drei Vorfälle gemeldet worden, bei denen Frauen von Männern auf dem Marktplatz sexuell...