Acht Tote nach Randale bei Fußballspiel im Senegal

Dakar Bei Krawallen zwischen Fußballfans kurz vor Ende eines Finalspiels in der senegalesischen Hauptstadt Dakar sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 88 Menschen wurden nach Polizeiangaben zudem verletzt worden. Zu den Zusammenstößen kam es am späten Abend in der zweiten Hälfte der Verlängerung im Liga-Finale zwischen den Clubs Mbour Stadium und US Ouakam. Eine Massenpanik führte zum Zusammenbruch eines Teils der Tribüne. Die Polizei setzte demnach Tränengas ein, um die randalierenden Fangruppen voneinander zu trennen.

