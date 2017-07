Nach Zwangslandung in Stuttgart - Fluggäste weitergereist

Stuttgart Nach einer Zwangslandung am Stuttgarter Flughafen haben 211 Passagiere ihre Reise nach Zürich fortgesetzt. Sie hatten die Nacht auf Feldbetten in einem Terminal verbracht. Die Reisenden seien am frühen Morgen mit Bussen in die Schweiz gefahren worden, sagte eine Sprecherin des Airports. Gestern Abend war der Funkkontakt zu einer Maschine der Korean Air abgebrochen. Zwei Abfangjäger der Bundeswehr hatten das Flugzeug daraufhin zur Landung gezwungen. Wie sich herausstellte, war das Funkgerät kaputt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder