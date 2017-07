Überschallknalle erschüttern Bayern und Hessen

Zwei gewaltige Knalle haben am Freitagabend Menschen in Hessen und Bayern verunsichert. Auslöser waren nach Angaben der Polizei zwei Kampfjets. Die Flugzeuge hatten offenbar in großer Höhe die Schallmauer durchbrochen. Bei vielen Polizeidienststellen gingen am Freitag nach den beiden Knallen Anrufe...