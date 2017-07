In Augsburg gibt es jetzt einen Kasperl als Ampelmännchen

Als der Kasperl erstmals grün aufleuchtete, brach eine Gruppe Kinder sofort in Begeisterung aus: In der Nähe der Augsburger Puppenkiste ist am Freitag die erste Fußgängerampel mit einem gehenden Kasperl als Motiv in Betrieb gegangen.Zu der Premiere war natürlich auch der Star aus dem benachbarten...