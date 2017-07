Ludwigshafen: Polizeieinsatz nach Drohung gegen Polizisten

Eine Drohung gegen Polizisten und Ärzte mit unklarem Hintergrund hat in Ludwigshafen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Schwer bewaffnete Beamte wurden in die Stadt geschickt, um ein Krankenhaus und mehrere Arztpraxen zu überprüfen und zu schützen, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am...