Kleinbus fährt in Gegenverkehr - Acht Verletzte

Böblingen Acht Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Baden-Württemberg verletzt worden. Der Kleinbus eines 74-Jährigen geriet am Abend nahe Böblingen in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Mann und seine fünf Begleiter - darunter zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren - wurden verletzt. Der 73-jährige Fahrer des anderen Wagens und seine 71 Jahre alte Beifahrerin kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher hatte laut Polizei vermutlich ein gesundheitliches Problem und fuhr wohl deshalb auf die Gegenspur.