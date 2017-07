Auto fährt in Kinderwagen auf dem Gehweg - Einjährige tot

Hagen Bei einem Autounfall in Hagen im Ruhrgebiet ist ein einjähriges Mädchen tödlich verletzt worden. Ein Auto war in der Innenstadt in eine Fußgängergruppe gefahren. Das Kleinkind wurde dabei so schwer verletzt, das es im Krankenhaus starb. Auch ein vierjähriger Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine ältere Frau erlitt leichte Verletzungen. Der 34 Jahre alte Autofahrer war bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehweg geraten. Dabei erfasste der Wagen den Kinderwagen.

