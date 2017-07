Behörden warnen vor Ausbreitung der Waldbrände in Kanada

Williams Lake Die Feuerwehr an der Westküste Kanadas stellt sich auf eine Ausweitung der Waldbrände ein, die dort seit dem Wochenende wüten. Starke Winde und Blitzschläge könnten die Feuer heute noch verstärken, so die Behörden. Bis gestern wurden wegen der Brände bereits 14 000 Menschen in der Provinz British Columbia aus ihren Häusern vertrieben. Die Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien konnten die Einsatzkräfte dagegen weiter eindämmen. Das berichtet die "Los Angeles Times".