Minden: Motorjacht explodiert – 13 verletzte Rettungskräfte

Bei der Explosion einer Motorjacht im Hafen von Minden in Nordrhein-Westfalen sind zwölf Feuerwehrleute und ein Polizist verletzt worden. „Sechs von ihnen erlitten schwere Verletzungen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Ein Feuerwehrmann schwebte zunächst in Lebensgefahr, sein...