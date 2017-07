Berlin: Unbekannter prügelt Mann U-Bahnhof-Treppen herunter

Wieder ist es in Berlin zu einer brutalen Attacke in einem U-Bahnhof gekommen. Ein 38- jähriger Mann ist am 11. Juni von einem Unbekannten die Treppen im U-Bahnhof Alexanderplatz heruntergestoßen worden, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Gegen 1.45 Uhr bekam das Opfer der Polizei zufolge...