Sting spendet Preisgeld an Flüchtlinge

London Anfang des Jahres gewann der britische Rockstar Sting den schwedischen Polar-Musikpreis, nun möchte er mit dem Preisgeld Gutes tun: Die umgerechnet rund 100 000 Euro werde er vollständig an die Initiative "Songlines" spenden, die junge Geflüchtete in dem skandinavischen Land musikalisch fördert, gab die Projekthomepage bekannt. Mit dem Geld sollen unter anderem neue Musikinstrumente gekauft und Konzerte organisiert werden. "Musik kann Brücken bauen", wurde Sting in dem Statement zitiert.