Nußloch Ein abgerissener Balkon eines Mehrfamilienhauses hat zwei Menschen in Baden-Württemberg mit in die Tiefe gerissen. Ein 33-jähriger Mann und sein zwei Jahre alter Sohn seien bei dem Unfall in Nußloch schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Mannheim mit. Vater und Sohn kamen in ein Krankenhaus. Der Balkon im zweiten Stock des Hauses war demnach auf zwei darunterliegende Balkone gekracht, die ebenfalls abrissen. Weshalb es zu dem Unglück kam, wusste die Polizei am Abend noch nicht.

