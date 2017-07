1 / 16

Die gefährliche Stierhatz von Pamplona

Jährlich gibt es beim umstrittenen Stiertreiben in Pamplona zahlreiche Verletzte. Mehrere Tausend Menschen nahmen in der traditionellen weiß-roten Kleidung an dem Fest teil. Die roten Tücher werden erst nach dem offiziellen Beginn um den Hals gebunden – bis dahin trugen die Teilnehmer das Tuch um ihr Handgelenk.

Foto: imago/Agencia EFE