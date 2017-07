Polizei findet Gebet-Bank vor Geldautomat: Mammon huldigen?

Rätselhafter Fund in einem U-Bahnhof in Berlin: Dort entdeckten Polizeibeamte eine Art Gebet-Bank vor einem Geldautomaten. Dazu schrieben die Polizisten: „Ungläubige Blicke der Streife unseres A26 nach Anzeige dieser ‘Entweihung’ eines EC-Automaten am U-Bhf. Güntzelstraße.“ Dazu setzte das...