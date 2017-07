1 / 12

Die Sommersonnenwende in Sibirien

In der Region Omsk in Sibirien (Russland) feiern die Menschen die Sommersonnenwende, den Iwan-Kupala-Tag, mit traditionellen Bräuchen. Auch in Polen, Belarus und der Ukraine wird der Brauch noch gepflegt. Geschmückt mit aufwendigen Blumenkränzen sitzen zwei Frauen und ein Mädchen zusammen.

Foto: imago/ITAR-TASS