Motorradfahrer tödlich verunglückt - Drogen gefunden

Mansfeld-Südharz Ein Motorradfahrer ist zwischen Sangerhausen und Martinsrieht (Mansfeld-Südharz) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. In seinem Rucksack wurden Ecstasy-Tabletten und etwa 100 Gramm Marihuana gefunden, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 34-Jährige gegen die Bordsteinkante und stieß anschließend gegen einen Baum. Trotz umfassender Reanimationsmaßnahmen erlag er am Unfallort seinen Verletzungen. Er war ohne Fahrerlaubnis und mit falschem Kennzeichen am Freitagabend auf der Landesstraße 221 in Richtung Martinsrieth unterwegs gewesen. dpa

